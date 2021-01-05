Зеленский под Новый год получил более 4 миллионов гривен от «Квартала 95» (декларация)

Президент Украины Владимир Зеленский под Новый год получил выше 4 миллионов гривен роялти от "Квартала 95".

Об этом свидетельствуют данные из декларации президента.

Так, согласно данным из реестра деклараций Зеленскому роялти переводили дважды, произошло это 30 декабря.

Первый перевод равняется 1 048 000 гривен, а второй 3 306 832 гривен.

В то же время, стоит заметить, что в прошлом году данная выплата была больше.

Тогда, в 2019 году, 27 декабря первая выплата составила 4 880 000 гривен, а вторая 104 000 гривен.

Стоит напомнить, что новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского понравилось только 43% украинцев. В то же время отрицательно его выступление оценили только 21% граждан, а 35% - нейтрально.