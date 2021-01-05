Меньше чем половине украинцев понравилось новогоднее обращение Зеленского: кого разочаровал президент

Новогоднее позравление президента Украины Владимира Зеленского понравилось только 43% украинцев. В то же время отрицательно его выстепление оценили тольео 21% граждан, а 35% - нейтрально.

Об этом сообщается в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Таким образом, 70% среди опрошенных украинцев видели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского.

В то же время, больше всего граждан выступали негативно против поздравления именно среди жителей востока Украины, старших опрошенны, а также избирателей партии Шария, "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность" и "Свобода".

Стоит отметить, что в опросе участвуют украинцы в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность опроса равняется 2500 респондентам. В опросеиспользуется метод CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения опроса 2-4 января 2021

Напомним, что запись новогоднего ролика президента Владимира Зеленского длилась 9 часов, а родителям детей, участвовавших в съемках, заплатили по 500 гривен.