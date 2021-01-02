Появились скандальные данные о детях, которые снимались в новогоднем поздравлении Зеленского

В сети появилась информация о том, что запись новогоднего ролика президента Владимира Зеленского длилась 9 часов, а родителям детей, участвовавших в съемках, заплатили по 500 гривен.

Об этом говорится в группы "Страсти" в Фейсбук.

Утверждается, что якобы набором детей для съемок занималось рекламное агентство "ЛОТ".

Также был обнародован скриншот с комментариями, в которых указано, что съемки начались в 18 и длились до 3 часов ночи. То есть, работы над роликом длились в течение девяти часов.

" Это, как минимум, грубейшее нарушение трудового законодательства (статьи 188, 189 и 192 КЗоТ), согласно которому запрещено привлекать несовершеннолетних работников к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00", - отмечается в сообщении.

"Телеграф" ранее обнародовал запись поздравления Зеленского, а также его текстовую версию.

Отметим, что сразу же после выхода поздравления, на него обрушилась волна критики. Пользователи раскритиковали его в том числе и за неоднозначное решение привлечь к съемкам детей, что считается беспроигрышным методом среди рекламщиков.