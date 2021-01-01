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Ход с детьми безотказный, но Зеленскому уже не верят: в сети обсуждают новогоднее поздравление президента

Ход с детьми безотказный, но Зеленскому уже не верят: в сети обсуждают новогоднее поздравление президента
12:39 Сегодня Телеграф Фото: youtube

После своего недавнего новогоднего поздравления президент Украины Владимир Зеленский попал под шквал критики. А все из-за детей, которые попали в видео.

Первым о поздравлении Зеленского высказался политолог Алексей Голобуцкий.

"Ход с детьми симпатичный, но неоднозначный. Это что, сценаристы "95 квартала" так стебутся из избирателей: мол, в том, что трындит Зеленский "как у нас все замечательно", поверит разве трехлетку? Остро. Смело. Самокритично. Молодцы", - отметил в своем комментарии он.

 

В то же время политик Борислав Береза также не остался в стороне и отреагировал на данное поздравление.

"Начнем с того, что это ролик от Голобородько. Кинематографичный. С хорошей режиссурой и очень хорошим кастингом детей", - подчеркнул он.

По его словам, использование детей в любых промоакциях считается у рекламистов безпроигрышным вариантом. Таким образом Зеленский, видимо соскучившийся по аплодисментам решил это использовать.

Также от своего комментария не воздержался руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей.

"За режиссуру пятерка. Идея использования детей - безотказно работает в любой сфере рекламы. Поэтому зиро", - так покомментировал поздравление Зеленского он.

В свою очередь поздравление Зеленского прокомментировал политэксперт Андрей Смолий.

"Переведите Стрелки часов". Для Зеленского Донбасс и Крым это только русский язык. Почему обращение к жителям оккупированных территорий снова на русском. Разве это не Украина? Или власти так хочется унизить наших граждан снова деля их на различные "категории" и "украиноязычных" и "русскоязычных". Это в дополнение ко всей лжи, которая лилась в течение этого "обращения" ...", - отметил он.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский озадачил украинцев во время своего традиционного обращения с поздравительной речью.

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Украина, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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