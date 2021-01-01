Появилось полное видео новогоднего обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился с поздравительной речью к украинцам в новогоднюю ночь.

Поздравление транслировали украинские телеканалы.

Глава государства подвел итоги уходящего 2020 года и поделился планами на 2021 год.

Напомним, в новогоднем поздравлении в первые минуты 2020 года Владимир Зеленский предложил ответить на вопрос: "Кто я?" и озвучил тезис о том, что "любить Украину – значит любить всех украинцев, в каком уголке нашей страны они не родились бы".

Позже стало известно, что украинцы оценили новогоднее поздравление- 2020 президента Владимира Зеленского на 7,3 из 10 возможных баллов.