Появилось полное видео новогоднего обращения Зеленского

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Обновлено 00:03 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился с поздравительной речью к украинцам в новогоднюю ночь.

Поздравление транслировали украинские телеканалы.

Глава государства подвел итоги уходящего 2020 года и поделился планами на 2021 год.

Напомним, в новогоднем поздравлении в первые минуты 2020 года Владимир Зеленский предложил ответить на вопрос: "Кто я?" и озвучил тезис о том, что "любить Украину – значит любить всех украинцев, в каком уголке нашей страны они не родились бы".

Позже стало известно, что украинцы оценили новогоднее поздравление- 2020 президента Владимира Зеленского на 7,3 из 10 возможных баллов.

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Все по теме:

Видео, Новый год, Поздравления, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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