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Где он нашел песок в Ялте? Зеленский удивил украинцев поздравлением с Новым годом

Где он нашел песок в Ялте? Зеленский удивил украинцев поздравлением с Новым годом
08:10 Сегодня Телеграф Фото: youtube

1 января, в новогоднюю ночь, президент Украины Владимир Зеленский озадачил украинцев во время своего традиционного обращения с поздравительной речью. Глава государства заявил о желании написать на песке в Ялте о том, что Крым это Украина.

На этот момент обратила одна из пользовательниц соцсети Фейсбук Александра Ефименко.

"Президент толкает речь, на словах: "мечтаю, чтобы на песке в Ялте было написано Крым - это Украина" , моя мама саркастично смотрит в экран и выдает: "глупенький, в Ялте - галька". Я еще никогда так не смеялась во время предновогодней речи", - рассказала девушка.

В свою очередь данную ошибку в словах президента заметили и другие пользователи сети.

Многие люди делились своими комментариями по данному обращению.

 

 

Стоит напомнить, что ранее, бывший нардеп Дмитрий Голубов оскандалился своим роликом с новогодними поздравлениями, адресованными одесситам. 

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Все по теме:

Ялта, Новый год, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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