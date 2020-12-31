"Бык уже наступает на хвост убегающей зеленой крысе": экс-нардеп отличился с новогодним обращением (видео)

Политик, бывший нардеп Дмитрий Голубов опубликовал ролик с новогодними поздравлениями, адресованными одесситам.

Соответствующее обращение опубликовано в сети.

"Дорогие одесситы Новый год с триумфом вступает в свои права, Бык уже наступает на хвост убегающей зеленой крысе. Я уверен, что этот год подарит нам много радости, сил и крепкого здоровья, как у быка. Пусть в наших домах будет уютно, тепло и весело. Пусть на наших улицах будет чисто, красиво и безопасно. Пусть в наших сердцах живет мир, любовь и надежда", - пожелал он.

Не исключено, что под образом "зеленой крысы", прозвучавшего из уст политика был намек на президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что Голубов в феврале 2018 года взял на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, которому выдвинули подозрения в преступной деятельности (в частности, в присвоении госимущества) во время работы на посту главы города.