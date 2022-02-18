Шуфрича поймали на признании российской власти в Крыму: что откопали журналисты

Нардеп член фракции "ОПЗЖ" в парламенте.

Дом и землю в Симеизе на территории оккупированного Крыма семья депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича узаконила в 2019 году в российских реестрах.

Об этом сообщается в расследовании "Схем".

Как сказано в тексте, это свидетельствует о признании юрисдикции России на полуострове. Также расследователям удалось выяснить, что уже после 2014 года, когда полуостров был оккупирован, семья Шуфрича продолжила расширять перечень своей недвижимости, но соглашения удостоверялись только по законам РФ.

Имение купили у нардепа Виктора Медведчука. Она находится на берегу моря, ее площадь 4,5 тысячи квадратных метров. На территории — приватный пляж, как сказано в расследовании — это не соответствует украинским законам. Сосед — тот же Медведчук. Согласно изложенным данным реестра недвижимого имущества Украины она все еще принадлежит украинской компании. При покупке ее вносили в документы как собственность "Авто бизнес групп". Основатели компании отец Шуфрича и его помощник.

В российском реестре, как сообщают "Схемы", имение и несколько участков земли под ним с 2019 числятся за российской фирмой с теми же основателями.

По словам журналистов, оформление прошло по схеме: украинская компания основала российскую и внесло недвижимость как часть статутного капитала. Затем запись о праве собственности появилась в реестрах РФ. Также расследователи обнаружили, что количество недвижимого имущества расширилось уже в оккупированном Крыму на землю возле недостроя. Ее также вносили на баланс российской компании — в 2017 году.

Расследование "Схем"

В украинском кадастре земля принадлежит предыдущему владельцу, а это свидетельствует, что соглашение не удостоверяли в Украине.

Сам Нестор Шуфрич подтвердил журналистам владение его семьи недвижимостью на полуострове, но регистрацию не комментировал. Он только отметил, что подобное оформление разрешено "специальными законами". В расследовании приведены слова постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарьи Свиридовой, что Украина не признает документы оккупантов.

В комментариях к новости в соцсетях пользователи возмутились таким поступком, спросили почему Шуфрич "не сидит". Также вспомнили и недвижимость семьи президента Зеленского в Крыму. Напомним, что она находится в собственности Елены Зеленской.

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