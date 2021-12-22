Буданов вместе с Гогилашвили жили в доме гражданки РФ Дианы Стрелковской: свежие детали

Информацию о вторых документах владелицы дома сделали достоянием общественности журналисты. Также сообщается про ее недвижимость в Крыму.

Имя Александра Гогилашвили, не так давно уволенного из министерства внутренних дел после скандала на блокпосту в Краматорске, снова всплывает в медиа. На этот раз в контексте того, кому принадлежит дом, в котором он проживал с женой Марией Левченко. Также там временно останавливался и глава украинской разведки Кирилл Буданов. Собственницей жилья является Диана Стрелковская. У нее может быть российское гражданство.

Об этом сообщает "Слидство. Инфо".

Ссылаясь на собственные источники журналисты рассказали, что Стрелковская получила паспорт РФ в 2015 году в Крыму. За год до этого она развелась со своим супругом Вячеславом, которого считают связанным с системой конвертации и "обнала". Его деятельность расследовали правоохранители. Знал о ней и Буданов.

Бывший супруги продолжают бизнес-отношения, утверждают журналисты. Также Стрелковский получил паспорт РФ в тот же день, что и экс-жена. Кроме этого они получили загранпаспорта в России, в заявлении на которые развод не указан.

Расследование про Левченко, Гогилашвили и Буданова

В Крыму у Стрелковской есть недвижимое имущество. В 2018-2019 годах его количество увеличилось на несколько участков. Также она по украинскому паспорту приезжала в Крым, а оттуда по российским документам летала в Москву и Санкт-Петербург, как стало известно журналистам-расследователям. Есть у нее также авто на российской регистрации.

Журналисты задались вопросом, знали ли Буданов, Гогилашвили и Левченко про "российский" след в жизни владелицы их дома и могут ли свидетельствовать действия Стрелковской про ее поддержку аннексии Крыма.

Ранее "Телеграф" писал, что скандал вокруг Гогилашвили вскрыл несколько интересных фактов. Например, вероятное наличие паспорта РФ у экс-зама министра внутренних дел. Отметим, что сам он отрицает наличие у него российского гражданства, но не скрывает прошлого, связанного с этим государством. Его супруга — Мария Левченко также известна публике. Она — личная помощница президента Владимира Зеленского и присутствует почти при всех его встречах.