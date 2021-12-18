Гогилашвили рассказал, что его связывает с Николаем Валуевым и общаются ли они (фото)

С Валуевым Гогилашвили сотрудничал во время жизни в РФ.

Бывший замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили, который стал известен широкой общественности после скандала с полицией на блокпосту в Краматорске, ранее занимался соцпомощью. Как рассказывает экс-зам, именно это свело его с российским спортсменом, а ныне и политиком, Николаем Валуевым.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Бабель".

Гогилашвили обратится к Валуеву решил, поскольку тот был медийной персоной. Как считает бывший заместитель Дениса Монастырского, тогда он был никому не известным человеком, для этого и искал "выходы" на знаменитых людей в мире спорта.

Николай Валуев и Александр Гогилашвили

Отмечается, что сотрудничество с Валуевым развивалось в двух направлениях — реабилитации наркозависимых и исполнение желаний детей с онкологией. В первом варианте Валуев приезжал в центры, с которыми работал Гогилашвили. Во втором — к детям, которым оказывалась паллиативная поддержка. Гогилашвили рассказал про мальчика, который мечтал познакомиться со спортсменом и про помощь в течение года ребятам, срок жизни которых ограничен.

Сейчас с Валуевым Гогилашвили связь не поддерживает. Отметим, что ранее он рассказывал, что в это время работал продюсером российского телеканала.

С Россией Гогилашвили связывает многое — начиная от предыдущего гражданства (он отрицает, что оно у него осталось) и заканчивая проблемами с местными правоохранительными органами.

Также "Телеграф" писал, что Гогилашвили объяснил свою лексику во время известного видео, снятого в зоне ООС.