Гогілашвілі розповів, що його пов’язує з Миколою Валуєвим та чи спілкуються вони (фото)

З Валуєвим Гогілашвілі співпрацював під час життя в РФ.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який став відомий широкому загалу після скандалу з поліцією на блокпосту в Краматорську, раніше займався соцдопомогою. Як розповідає ексзаступник, саме це звело його з російським спортсменом, а нині й політиком Миколою Валуєвим.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню "Бабель".

Гогілашвілі звернутися до Валуєва вирішив, бо той був медійною персоною. Як вважає колишній заступник Дениса Монастирського, тоді він був нікому не відомою людиною, для цього шукав "виходи" на знаменитих людей у світі спорту.

Микола Валуєв та Олександр Гогілашвілі

Зазначається, що співпраця з Валуєвим розвивалася у двох напрямках — реабілітації наркозалежних та здійсненні бажань дітей з онкологією. У першому варіанті Валуєв приїжджав до центрів, з якими працював Гогілашвілі. У другому – до дітей, яким надавалася паліативна підтримка. Гогілашвілі розповів про хлопчика, який мріяв познайомитися зі спортсменом та про допомогу протягом року дітям, термін життя яких обмежений.

Наразі з Валуєвим Гогілашвілі зв’язок не підтримує. Зазначимо, що раніше він розповідав, що на той час працював продюсером російського телеканалу.

З Росією Гогілашвілі пов’язує багато чого — починаючи від попереднього громадянства (він заперечує, що воно в нього залишилося) і до проблем з місцевими правоохоронними органами.

Також Телеграф писав, що Гогілашвілі пояснив свою лексику під час відомого відео, знятого в зоні ООС.