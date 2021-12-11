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"Замміністра з таким е*алом": заступник голови МВС на блокпосту накинувся на поліцейських (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Гогілашвілі був здивований, що його не впізнають в обличчя
Гогілашвілі був здивований, що його не впізнають в обличчя

Автомобіль замміністра зупинився на вимогу поліції не відразу, а за кілька метрів.

Вночі на одному з блокпостів у зоні проведення Операції об’єднаних сил стався скандал між правоохоронцями та заступником голови МВС Олександром Гогілашвілі. Йому не сподобалося, що його не впізнали одразу, а змусили показати документи. Броньоване авто з чиновником зупинили у Краматорську.

Відео конфлікту розмістили у мережі.

На ньому заступник міністра агресивно та нецензурно висловлюючись спілкується з поліцейським. Він зневажливо називає його "дружок" і завуальовано загрожує: "я тебе знаю і тобі це приємно не буде ".

Гогілашвілі також був здивований і збентежений тим, що його не впізнали в обличчя, зазначивши, що "заступник міністра з таким е*алом, як у мене, він один всього". Також він допитувався у поліцейських, чи бачили вони його портрет в управлінні.

Увага! На відео є ненормативна лексика.

Поліцейський у відповідь ставить запитання: "Я що неправильно виконую обов’язки?" і повідомляє, що йому не пред’явили відповідний талон.

Олександр Гогілашвілі у МВС з вересня 2019 року, у міністерстві і раніше займався питаннями боротьби з наркотиками.

Раніше "Телеграф" писав, що скандал між журналістом Андрієм Сеньківом та спортсменом Євгеном Селезньовим у який втрутився нардеп Олексій Гончаренко.

Теги:
#Скандал #МВС #Краматорськ #Блокпост #Заступник міністра
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