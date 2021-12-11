Укр

"Замминистра с таким е*алом": замглавы МВД на блокпосту накинулся на полицейских (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Гогилашвили был удивлен, что его не узнают в лицо Новость обновлена 11 декабря 2021, 10:43
Гогилашвили был удивлен, что его не узнают в лицо

Автомобиль замминистра остановился по требованию полиции не сразу, а через несколько метров.

Ночью на одном из блокпостов в зоне проведения Операции объединенных сил произошел скандал между правоохранителями и замглавы МВД Александром Гогилашвили. Ему не понравилось, что его не узнали сразу, а заставили показать документы. Бронированное авто с чиновником остановили в Краматорске.

Видео конфликта разместили в сети.

На нем замминистра агрессивно и нецензурно выражаясь общается с полицейским. Он пренебрежительно называет его "дружок" и завуалированно угрожает: " я тебя знаю и для тебя это приятно не будет".

Гогилашвили также был удивлен и обескуражен тем, что его не узнали в лицо, отметив, что "замминистра с таким е*алом, как у меня, он один всего". Также он допытывался у полицейских видели ли они его портрет в управлении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Полицейский в ответ задает вопрос: "Я что неправильно исполняю обязанности?" и сообщает, что ему не предъявили соответствующий талон.

Александр Гогилашвили в МВД с сентября 2019 года, в министерстве и ранее занимался вопросами борьбы с наркотиками.

Ранее "Телеграф" писал, что скандал между журналистом Андреем Сенькивом и спортсменом Евгением Селезневым в который вмешался нардеп Алексей Гончаренко.

Теги:
#Скандал #МВД #Краматорск #Блокпост #Замминистра
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