"Н***я себе, великий депутат": скандал с футболистом Селезневым срикошетил в депутата Гончаренко

Конфликт журналиста и футболиста добрался до Верховной Рады.

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко вступился за журналиста Андрея Сенькива, которому угрожал футболист "Миная" Евгений Селезнев.

На своей страничке в Facebook нардеп призвал министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского взять это дело под личный контроль.

Гончаренко отметил, что в Украине должен быть порядок, а хамство должно быть наказано.

Алексей Гончаренко призвал полицию разобраться в ситуации

Селезнев в комментарии ua.tribuna.com заявил, что нардеп пускай смотрит за собой. Также Евгений отметил, что Сенькив соврал насчет его и команды и готов ответить по закону, если виноват.

"За каждое свое слово я отвечу. Полиция – без вопросов. То, что говорит Гончаренко, мне до сраки, до самой дупы. Н***я себе, великий депутат. Одессит будет говорить, чтобы меня на контроль взяли. Да пусть возьмут, я не против. За что брать? За справедливость? Если это правда, в чем проблема? Я ни за что переживать не буду. Если я прав, то я прав", — заявил Селезнев.

Гончаренко отреагировал на слова Селезнева и пообещал уже 10 декабря отправить депутатское обращение в МВД, пожелав Евгению хорошего сна.

Алексей Гончаренко пошутил про высказывания Евгения Селезнева в его адрес

Напомним, 9 декабря журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив опубликовал записи телефонных разговоров с футболистом Евгением Селезневым, который угрожал представителю СМИ из-за прошлых роликов Сенькива. Андрей подал заявление в полицию, а в "Минае" нашли, что ответить журналисту.