"Я хочу тебе е**ло набить": Селезнев угрожает журналисту (видео)

В украинском футболе — очередной скандал.

Украинский футболист "Миная" Евгений Селезнев, который недавно забил свой первый гол за клуб, угрожал журналисту Андрею Сенькиву.

Запись соответствующих разговоров были опубликованы на YouTube-канале "ТаТоТаке".

Сенькив в начале видео отметил, что причиной конфликта с футболистом стали два выпуска шоу. В одном эпизоде журналист рассказал, что после матча с "Ингульцом" Селезнев поучаствовал в пьяной драке. А через некоторое время в эфире "ТаТоТаке" Андрей сообщил, что Евгений в нецензурной форме обращался к главному тренеру "Миная" Игорю Леонову из-за того, что наставник выпустил на поле футболиста Эдварда Кобака на 85-й минуте матча с "Динамо" (0:2).

Уже после первого выпуска 25 ноября Селезнев созвонился с журналистом и начал тому угрожать "какими-то людьми, который подъедут и разберутся в ситуации". Сенькив отметил, что не стал публиковать запись того разговора сразу, сославшись, что у футболиста попросту сдали нервы. Однако 8 декабря ситуация усугубилась. С журналистом на связь вышла вся команда "Миная" и даже главный тренер Леонов. Коуч обвинил Сенькива в "заказе", а также в распространении неправдивой информации. Затем к разговору подключился Селезнев, который в нецензурной форме начал оскорблять и угрожать Андрею.

"Слушай, вот честно, я приеду в Киев 12-го, я тебе таких лещей, с**а, н***й, надаю. Я тебе клянусь. С**а, тебе звонили, а ты обосрался. Я хочу тебе е***о набить", — заявлял нападающий.

Полная версия разговора Селезнева с Сенькивым. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Скандальные выпуски "ТаТоТаке" про Селезнева:

Добавим, что Евгений вернулся в украинский футбол ради одной цели — побить бомбардирский рекорд по количеству голов в чемпионате Украины. На данный момент у него 117 забитых мячей, а до достижения Максима Шацких и Сергея Реброва (123 голов) осталось совсем немного. Однако "Минай" является аутсайдером чемпионата Украины и забить даже несколько голов будет очень сложной задачей для Евгения. На данный момент закарпатская команда занимает предпоследнее место в первенстве Украины.