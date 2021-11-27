"Динамо" обыграло "Минай" и закрепилось на первом месте в УПЛ

Победный мяч киевляне забили с пенальти.

"Динамо" в мате 16-го тура УПЛ на выезде одержало победу над "Минаем" — 2:0. Открыл счет на 11-й минуте Виктор Цыганков, который реализовал пенальти.

Команда Мирчи Луческу на протяжении всей игры имела уйму моментов, но долго не могла развить свое преимущество. И лишь на шестой компенсированной ко второму тайму минуте Николай Шапаренко установил окончательный счет.

Благодаря этой победе "Динамо" закрепилось на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Киевляне на три очка опережают "Шахтер", но свой матч "горняки" сыграют в воскресенье на выезде против "Ингульца". До этого тура у соперников было одинаково очков, но "Динамо" находилось впереди благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

"Минай" же после этого поражения продолжил оставаться на 15-м месте.

Как ранее сообщал "Телеграф", в пятницу сборная Украины узнала соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Команда Петракова, которая была в числе несеяных команд, получила в соперники Шотландию. В параллельной встрече Уэльс сразится против Австрии. Победители пар сыграют между собой. Другие пути составили Россия — Польша/Швеция — Чехия, а также Италия — Северная Македония/Португалия — Турция.