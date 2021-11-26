Сборная Украины узнала соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Итоги жеребьевки плей-офф на ЧМ-2022.

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка раунда плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Сборная Украины, которая была в числе несеяных команд, получила в соперники Шотландию. В параллельной встрече Уэльс сразится против Австрии. Победители пар сыграют между собой. Другие пути составили Россия — Польша/Швеция — Чехия, а также Италия — Северная Македония/Португалия — Турция.

Свой первый матч сборная Украины проведет на выезде 24 марта. В случае прохождения в финал, решающая игра состоится 29 марта также на выезде.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре декабре следующего года.

Как ранее сообщал "Телеграф", сборная Украины по общей стоимость игроков обошла россиян. Сборная Украины стала седьмой с показателем в 187,8 миллиона евро. Сразу за украинцами расположилась российская команда, чьи игроки стоят 153,5 миллиона евро.

Сборные Украины и России выступят в плей-офф отбора на ЧМ-2022, причем ФИФА разведет команды, и они не смогут встретиться друг с другом. "Телеграф" в одном тексте собрал всю информацию о жеребьевке раунда плей-офф отбора на чемпионат мира, а также предположил идеальный и худший расклад для продолжения борьбы. Для того, чтобы пробиться на чемпионат мира, нужно выиграть два матча (полуфинал и финал отборочной кампании).