Шансы сборной Украины пробиться на ЧМ-2022 по футболу: худший и лучший расклады накануне плей-офф

Украине, скорее всего, придется очень несладко

Сборная Украины во вторник победила Боснию и Герцоговину в решающем матче отбора на ЧМ-2022 со счетом 2:0 и пробилась в плей-офф квалификации на мировое первенство.

"Телеграф" рассказывает о процедуре жеребьевки раунда на вылет, возможных соперниках и оценивает шансы команды Петракова на итоговый успех.

Процедура отбора и состав корзин накануне плей-офф

ФИФА в текущем отборе на чемпионат мира впервые ввела двухуровневую систему матчей на вылет. Ранее, чтобы пробиться на ЧМ, достаточно было преодолеть одну стадию, сейчас их будет две.

Сборные, которые заняли вторые места в своих отборочных группах, автоматически пробились в плей-офф. К десяти таким сборным добавились Чехия и Австрия как победители своих групп в Лиге наций (дополнительном турнире, который позволяет получать путевки на чемпионаты мира и/или Европы). Учитывая количество набранных очков, все сборные были поделены на две корзины — сеяных и несеяных. Стоит обратить внимание, что в группах, где было по шесть команд, отнимались очки, набранные с соперником, который занял последнее место. Украина с 12 очками стала несеяной.

Что значит попадание Украины в число несеяных сборных

Будем откровенны: ничего хорошего. Главный минус: свой полуфинальный матч плей-офф Украина точно проведет на выезде против одного из пяти соперников, которые находятся в числе сеяных. Шестой оппонент, сборная России, по причинам безопасности не сможет встретиться с Украиной на стадии плей-офф. Если Украина пройдет первый этап, то хозяин финального матча определиться жребием.

Помимо недостатка домашнего поля, уровень соперников также повыше. К примеру, Украине могут достаться действующий чемпион Европы сборная Италии или же Португалия во главе с Криштиану Роналду. Если в полуфинале Украину пронесет, то по-прежнему остается высока вероятность, что с кем-то из грандов придется сыграть уже в финале.

Когда и как будет проходить жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022

Ключевой день для Украины наступит 26 ноября, когда в швейцарской Лозанне и состоится церемония. Процедура плей-офф предполагает три пути, по каждому из которых пойдут по четыре сборных. В одном из них будет и сборная Украины.

Схема путей в плей-офф

По-простому: будет сыграно три мини-турнира между четырьмя сборными, победитель которых и отправится в Катар. Сначала будут вытаскивать поочередно сеяных команд в каждые из шести строк, затем — несеяных, и так образуются полуфинальные пары и дальнейшая сетка турнира. Сами матчи запланированы на запланированы на 24/25 марта, финалы – на 28/29 марта.

Расклады для сборной Украины: худший и лучший

Есть у нас такая давняя украинская забава — играться с раскладами и предполагать, кого же нам идеально было бы увидеть в соперниках.

Однозначно худшей может быть ситуация, когда в один мини-турнир мы попадем вместе с Португалией и Италией. И если даже удастся выбить одного гранда на стадии полуфинала, то со вторым уже надо будет играть в финале.

Но немного обнадеживает и лучший вариант, если жребий будет к нам благосклонен. Не исключено, что на стадии 1/2 финала Украине достанется, например, Шотландия, а в финале мы сыграем против победителя условной пары Уэльс — Северная Македония. Тогда, конечно, шансы на проход будут значительно выше.

Как ранее сообщал "Телеграф", президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.