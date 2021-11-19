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Сборная Украины по футболу обошла в рейтинге стоимости россиян (фото)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022 Новость обновлена 19 ноября 2021, 09:24
Сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Но все равно украинцев даже нет в пятерке лучших

Портал Tranfermarkt.com, который специализируется на оценке стоимости игроков, опубликовал рейтинг сборных, которые пробились в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

По данным портала, самой дорогой является португальская команда, суммарная стоимость которой составляет 775 миллионов евро. На втором месте итальянцы (663,5 миллиона евро), третьи — поляки (293,3 миллиона евро).

Сборная Украины стала седьмой с показателем в 187,8 миллиона евро. Сразу за украинцами расположилась российская команда, чьи игроки стоят 153,5 миллиона евро.

Сборные Украины и России выступят в плей-офф отбора на ЧМ-2022, причем ФИФА разведет команды, и они не смогут встретиться друг с другом. Жеребьевка квалификации состоится 26 ноября в швейцарской Лозанне.

"Телеграф" в одном тексте собрал всю информацию о жеребьевке раунда плей-офф отбора на чемпионат мира, а также предположил идеальный и худший расклад для продолжения борьбы. Для того, чтобы пробиться на чемпионат мира, нужно выиграть два матча (полуфинал и финал отборочной кампании).

Теги:
#Сборная Украины #Сборная России #Отбор на ЧМ-2022
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