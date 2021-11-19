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Збірна України з футболу обійшла у рейтингу вартості росіян (фото)

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Володимир Лавський Володимир Лавський
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Збірна України пробилася до плей-оф відбору на ЧС-2022 Новина оновлена 19 листопада 2021, 09:24
Збірна України пробилася до плей-оф відбору на ЧС-2022

Але все одно українців навіть немає у п’ятірці найкращих

Портал Tranfermarkt.com, який спеціалізується на оцінці вартості гравців, опублікував рейтинг збірних, які пробилися до плей-офф відбору на ЧС-2022.

За даними порталу, найдорожчою є португальська команда, сумарна вартість якої складає 775 мільйонів євро. На другому місці — італійці (663,5 мільйона євро), треті — поляки (293,3 мільйона євро).

Збірна України стала сьомою з показником 187,8 мільйона євро. Відразу за українцями розташувалася російська команда, чиї гравці коштують 153,5 мільйонів євро.

Збірні України та Росії виступлять у плей-офф відбору на ЧС-2022, причому ФІФА розведе команди, і вони не зможуть зустрітися одна з одною. Жеребкування кваліфікації відбудеться 26 листопада у швейцарській Лозанні.

"Телеграф" в одному тексті зібрав всю інформацію про жеребкування раунду плей-оф відбору на чемпіонат світу, а також припустив ідеальний і найгірший розклад для продовження боротьби. Для того, щоб пробитися на чемпіонат світу, потрібно виграти два матчі (півфінал та фінал відбірної кампанії).

Теги:
#Збірна України #Збірна Росії #Відбір на ЧС-2022
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