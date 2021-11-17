Шанси збірної України пробитися на ЧС-2022 з футболу: найгірший і найкращий розклади напередодні плей-оф

Україні, швидше за все, доведеться дуже несолодко

Збірна України у вівторок перемогла Боснію та Герцоговину у вирішальному матчі відбору на ЧС-2022 з рахунком 2:0 та пробилася у плей-оф кваліфікації на світову першість.

"Телеграф" розповідає про процедуру жеребкування раунду на виліт, можливих суперників та оцінює шанси команди Петракова на підсумковий успіх.

Процедура відбору та склад кошиків напередодні плей-оф

ФІФА у поточному відборі на чемпіонат світу вперше запровадила дворівневу систему матчів на виліт. Раніше, щоб пробитися на ЧС, достатньо було подолати одну стадію, зараз їх буде дві.

Збірні, які зайняли друге місце у своїх відбіркових групах, автоматично пробилися до плей-оф. До десяти таких збірних додалися Чехія та Австрія як переможці своїх груп у Лізі націй (додатковий турнір, який дозволяє отримувати путівки на чемпіонати світу та/або Європи). Враховуючи кількість набраних очок, усі збірні були поділені на два кошики — сіяні та несіяні. Варто звернути увагу, що у групах, де було по шість команд, забиралися очки, набрані із суперником, який посів останнє місце. Україна із 12 очками стала несіяною.

Що означає влучення України до несіяних збірних

Будемо відвертими: нічого хорошого. Головний мінус: свій півфінальний матч плей-офф Україна точно проведе на виїзді проти одного із п’яти суперників, які перебувають у числі сіяних. Шостий опонент, збірна Росії з причин безпеки не зможе зустрітися з Україною на стадії плей-оф. Якщо Україна пройде перший етап, то господар фінального матчу визначиться жеребом.

Крім нестачі домашнього поля, рівень суперників також вищий. Наприклад, Україні можуть дістатися діючий чемпіон Європи збірна Італії або Португалія на чолі з Кріштіану Роналду. Якщо у півфіналі Україну пронесе, то, як і раніше, залишається висока ймовірність, що з кимось із грандів доведеться зіграти вже у фіналі.

Коли та як проходитиме жеребкування плей-оф відбору на ЧС-2022

Ключова дата для українського футболу — 26 листопада, коли у швейцарській Лозанні і відбудеться церемонія. Процедура плей-оф передбачає три шляхи, по кожному з яких підуть чотири збірні. В одному з них буде збірна України.

Схема шляхів у плей-офф

Просто: буде зіграно три міні-турніри між чотирма збірними, переможець яких і вирушить до Катару. Спочатку витягуватимуть по черзі сіяних команд у кожні з шести рядків, потім несіяних, і так утворюються півфінальні пари та подальша сітка турніру. Самі матчі заплановані на 24/25 березня, фінали – на 28/29 березня.

Розклади для збірної України: найгірший та кращий

Є у нас така давня українська забава — грати з розкладами та припускати, кого ж нам ідеально було б побачити у суперниках.

Однозначно гіршою може бути ситуація, коли до одного міні-турніру ми потрапимо разом із Португалією та Італією. І навіть якщо вдасться вибити одного гранда на стадії півфіналу, то з другим вже треба буде грати у фіналі.

Але трохи обнадіює і найкращий варіант, якщо жереб буде до нас прихильний. Не виключено, що на стадії 1/2 фіналу Україні дістанеться, наприклад, Шотландія, а у фіналі ми зіграємо проти переможця умовної пари Уельс – Північна Македонія. Тоді, звичайно, шанси на прохід будуть значно вищими.

Як раніше повідомляв "Телеграф", президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.