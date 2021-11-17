Стало відомо, хто буде затверджений як головний тренер збірної України з футболу після виходу до плей-оф ЧС-2022

Рішення щодо Петракова вже прийнято, залишилися формальності

Президент Української асоціації футболу після перемоги у вирішальному матчі відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини (2:0) розповів, хто далі буде тренером національної команди.

"Сьогодні дуже хороший день. Спочатку порадувала юнацька збірна України до 17 років, яка перемогла Португалію, потім молодіжка показала хороший футбол і виграла у Сербії. А ввечері порадувала вже й національна команда. Я щойно вийшов із роздягальні, і там неймовірні емоції, які і вам передаю.

Що буде далі із тренером збірної? Я хотів притримати цю інформацію, але вже вам повідомлю. У середу відбудеться засідання виконавчого комітету Української асоціації футболу, і там буде ухвалено рішення ухвалити Олександра Петракова головним тренером збірної України. Для цього залишаються формальності", — заявив Павелко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Раніше Олександр Петраков працював виконуючим обов’язки головного тренера національної команди після відходу Андрія Шевченка цього літа.

Збірна України посіла друге місце у своїй групі та пробилася до плей-оф відбору на ЧС-2022, який відбудеться у березні наступного року.

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022.