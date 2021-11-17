Стало известно, кто будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины по футболу после выхода в плей-офф ЧМ-2022

Решение по Петракову уже принято, остались формальности

Президент Украинской ассоциации футбола после победы в решающем матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцоговины (2:0) рассказал, кто дальше будет тренером национальной команды.

"Сегодня очень хороший день. Сначала порадовала юношеская сборная Украины до 17 лет, которая победила Португалию, потом молодежка показала хороший футбол и выиграла у Сербии. А вечером порадовала уже и национальная команда. Я только что вышел из раздевалки, и там невероятные эмоции, которые и вам передаю.

Что будет дальше с тренером сборной? Я хотел придержать эту информацию, но уже вам сообщу. В среду состоится заседание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, и там будет принято решение утвердить Александра Петракова главным тренером сборной Украины. Для этого остаются формальности", — заявил Павелко в эфире телеканала "Футбол 1".

Ранее Александр Петраков работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной команды после ухода Андрея Шевченко нынешним летом.

Сборная Украины заняла второе место в своей группе и пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022, который состоится в марте следующего года.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.