Укр

Стало известно, кто будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины по футболу после выхода в плей-офф ЧМ-2022

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
45
Андрей Павелко Новость обновлена 17 ноября 2021, 00:40
Андрей Павелко

Решение по Петракову уже принято, остались формальности

Президент Украинской ассоциации футбола после победы в решающем матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцоговины (2:0) рассказал, кто дальше будет тренером национальной команды.

"Сегодня очень хороший день. Сначала порадовала юношеская сборная Украины до 17 лет, которая победила Португалию, потом молодежка показала хороший футбол и выиграла у Сербии. А вечером порадовала уже и национальная команда. Я только что вышел из раздевалки, и там невероятные эмоции, которые и вам передаю.

Что будет дальше с тренером сборной? Я хотел придержать эту информацию, но уже вам сообщу. В среду состоится заседание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, и там будет принято решение утвердить Александра Петракова главным тренером сборной Украины. Для этого остаются формальности", — заявил Павелко в эфире телеканала "Футбол 1".

Ранее Александр Петраков работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной команды после ухода Андрея Шевченко нынешним летом.

Сборная Украины заняла второе место в своей группе и пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022, который состоится в марте следующего года.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Теги:
#Сборная Украины #Андрей Павелко #Александр Петраков
Ключевые новости дня
Украина
Итоги дня 16 ноября: рекорд смертности от "короны", обыски у Кивы и лишение оружия, подорожание проезда в Киеве
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 16 ноября: рекорд смертности от "короны", обыски у Кивы и лишение оружия, подорожание проезда в Киеве
Дата публикации
Категория
Сборная Украины
Сборная Украины сохранила шансы попасть на ЧМ-2022: видеообзор матча с Боснией и Герцеговиной
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
Вовина тысяча: почему идея Зеленского может вызвать сбой в программе вакцинации
Дата публикации
Категория
В 2022 году поездка в метро в Киеве достигнет 20 грн за билет
В Киеве цены на проезд взлетят в 2,5 раза: что известно
Дата публикации
Категория
Народный депутат Владимир Кабаченко
Минус один: нардеп от "Батькивщины" вдруг передумал вступать в группу Разумкова