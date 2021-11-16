Сборная Украины сохранила шансы попасть на ЧМ-2022: видеообзор матча с Боснией и Герцеговиной

Сборная Украины шагает дальше.

Во вторник, 16 ноября, сборная Украины провела заключительный матч группового раунда квалификации на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Встреча, проходившая в Зенице на стадионе "Билино Поле", завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

В первом тайме украинцы создали несколько моментов. Для начала пушечными выстрелами издали отметились Малиновский, Ярмоленко и Зинченко, но нашим легионерам немного не хватило точности. В середине тайма Яремчук не сумел замкнуть прострел Соболя слева, а с еще одним выстрелом Романа справился кипер хозяев Василь. Под занавес первой половины Бущан сделал феноменальный сейв, оставивший нашей команде шансы на успех.

Во втором тайме сборная Украины забила нелепый гол. На 59-й минуте встречи Цыганков блестяще прорвался по левому флангу и исполнил прострел на Ярмоленко. Андрей пробить не сумел, но мяч отскочил на Александра Зинченко, который легко переправил мяч в пустые ворота. На 79-й минуте встречи вышедший на замену Артем Довбик реализовал выход один на один и уберег украинских болельщиков от нервной концовки.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Зинченко:

Видео гола Довбика:

Полный видеообзор игры будет доступен здесь позднее.

Таким образом, из группы D прямую путевку на Мундиаль добыли французские футболисты, которые досрочно выиграли квинтет. Вторая позиция, которая дает право сыграть во втором раунде европейского отбора, досталась команде Украины. Добавим, что сборная Франции обыграла финнов (0:2), открыв дорогу Украине в следующий раунд квалификации.

Турнирная таблица отборочной группы D

"Телеграф" напоминает, что во Львове сборная Украины не сумела обыграть боснийцев (1:1). А в перерыве между матчами отбора наша команда сыграла вничью в контрольной игре с Болгарией (1:1). К слову, перед поединком в Одессе приключился пожар на стадионе "Черноморец".