Определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022

В плей-офф Украину ждет жара.

Сборная Украины в заключительном матче отбора на ЧМ-2022 на выезде одержала победу над сборной Боснии и Герцоговины со счетом 2:0. Точными ударами отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

Благодаря этой победе Украина с 12 очками заняла второе место в своей группе и пробилась в плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

В нынешнем розыгрыше система плей-офф состоит из двух этапов. Учитывая, что сборная Украины в группе набрала лишь 12 очков, то стала несеянной. Таким образом, соперниками украинцев могут на первом этапе стать чемпионы Европы-2016 португальцы, победители Евро-2020 итальянцы, недавние соперники по чемпионату Европы шведы, а также крепкие сборные Шотландии и Уэльса. Финалист отбора определиться по одному матчу, и Украина его точно проведет на выезде. В список несеяных также попали турки, чехи, австрийцы, поляки и представители Северной Македонии.

Отметим, что среди сеяных команд также находится сборная России, но решением УЕФА ее развели с Украиной.

Если Украина пройдет первый этап, то сыграет с одним из победителей из аналогичных пар. Место проведения встречи (дома или на выезде) определиться жребием.

Жеребьевка обоих стадий плей-офф состоится 26 ноября в швейцарском Цюрихе. Игры плей-офф пройдут уже в марте следующего года.

Как ранее сообщал "Телеграф", во время матча Боснии против Украины случился скандал на трибунах.