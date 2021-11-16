Скандал на матч Босния - Украина: болельщики хозяев напали на украинцев из-за флага (видео)

Пришлось вмешиваться полиции.

За несколько минут до начала матча отбора на ЧМ-2022 по футболу между сборными Украины и Боснии и Герцоговины случился скандальный эпизод.

Как сообщает N1 Info, боснийским болельщикам не понравилось, что украинцы приняли решение вывести на гостевом секторе большой флаг Украины. Местные фанаты пытались прорваться к украинцам, чтобы отобрать стяг, однако тут на выручку пришла полиция.

Судя по видео, случилась небольшая потасовка между полицией и местными фанатами, однако массовых беспорядков не было. О каких-то повреждениях украинских болельщиков также не сообщается.

В Зенице, где проходит игра, завершился первый тайм. После первых 45 минут игры команды не могут выявить сильнейшего, на табло ничья — 0:0.

В параллельной встрече между сборными Финляндии и Франции, который влияет на расположение команд в группе, пока также нулевая ничья, что не устраивает Украину.

Ранее "Телеграф" публиковал расклады, которые выгодны сборной Украины в своей игре и в параллельной встрече между сборными Финляндии и Франции.