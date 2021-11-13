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Сборная Украины рискует окончательно остаться без чемпионата мира по футболу: расклады

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Важное условие - победа над Боснией Новость обновлена 13 ноября 2021, 18:41
Важное условие - победа над Боснией

Разбираем все возможные расклады.

В субботу сборная Финляндии на выезде одержала победу над Боснией и Герцоговиной (3:1) в матче отбора на чемпионат мира по футболу. Эта ситуация вынуждает сборную Украины играть на победу в заключительной встрече против боснийцев во вторник.

"Телеграф" разбирает самые популярные расклады перед заключительным туром.

Турнирная ситуация в группе Украины
Турнирная ситуация в группе Украины

И так, после победы финны обошли украинцев на два очка, а это означает, что любой другой результат, кроме победы, Украину автоматически не устроит.

Самый оптимистичный расклад: победа Украины и поражение Финляндии от Франции.

На самом деле ничего невероятного в данном развитии событий нет. Украине вполне по силам обыграть Боснию на выезде. Боснийцы уже потеряли любую турнирную мотивацию, а кроме того — двух лидеров команды. Да, Джеко может вернуться к следующей игре, но есть ли смысл его бросать в бой, когда не за что бороться?

Вполне реальный расклад — победа Украины и ничья Финляндии и Франции.

Франция уже в субботу может решить все свои вопросы, если победит Казахстан на выезде. Тогда от трехцветных первое место в группе никуда не уйдет, а против финнов можно дать сыграть резервистам. Конечно, они очень высокого уровня, но погодные условия в Хельсинки могут сыграть свою роль. Все-таки там уже не май месяц, а отбиваться по морозной и, возможно, снежной погоды намного проще, чем созидать. Так что нулевая ничья вполне возможна. Тогда Украине важно будет победить с разницей в два мяча или же в один гол после счета 2:1 включительно. К примеру, 3:2, 4:3, и так далее. Тогда Украина также попадет в плей-офф квалификации. Если же финны сыграют в результативную ничью, то Украине нужно победить либо крупно (два мяча и более) либо с разницей в один гол, но забить на мяч больше, чем Финляндия.

Расклад, о котором не хочется и думать — непобеда Украины.

Украинцы в 2021 году приучили уже всех, что большую часть матчей заканчивают вничью. Если Украина не победит в Боснии, то на этом турнирная борьба автоматически закончится, а чемпионат мира игроки и тренерский штаб будут смотреть по телевизору.

Как ранее сообщал "Телеграф", искусственный интеллект спрогнозировал шансы сборной Украины попасть в плей-офф.

Теги:
#Сборная Украины #Чемпионат мира #Сборная Финляндии #Сборная Боснии и Герцеговины
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