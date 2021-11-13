Сборная Украины рискует не попасть на чемпионат мира по футболу после победы Финляндии над Боснией (видео)

Босния выпадает из числа претендентов на ЧМ.

Сборная Финляндии одержала победу над Боснией и Герцоговиной в матче предпоследнего тура отбора на ЧМ-2022. Игра завершилась выездной победой Суоми со счетом 3:1.

Гости имели отличный шанс выйти вперед уже на 25-й минуте, однако лидер финнов Теему Пукки не смог реализовать пенальти.

Однако лидер финской сборной исправился уже через пять минут, отдав отменную передачу с правого фланга, и Форсс с нескольких метров отправил мяч в сетку ворот.

Вскоре Финляндия осталась в меньшинстве. Райтала опасно сыграл в подкате против Колашинаца, за что получил прямую красную карточку, а лидер боснийцев покинул поле.

После перерыва бело-синие увеличили перевес в счете. Опять Пукки классно поборолся на бровке и выкатил мяч на 11 метров, откуда Лод расстрелял ворота соперника.

Праздновали финны недолго, и уже на 68-й минуте Босния один мяч отыграла. Прошла подача со штрафного с левого фланга, а перед воротами самым расторопным оказался Менал, который и отправил мяч по назначению.

Но последнее слово все же осталось за финнами. ОʼШонесси никто не держал на линии вратарской, а финскому игроку только это и надо было. Как итог — победа финнов 3:1.

Благодаря этой победе финны набрали 11 очков и вышли на второе место, обогнав Украину. Босния и Герцоговина, в свою очередь, с 7 очками прекратила борьбу за выход в плей-офф турнира.

Турнирная таблица до матча Франции и Казахстана

Как ранее сообщал "Телеграф", в последнем туре сборная Украины сыграет во вторник против Боснии и Герцоговины. Ознакомиться с предварительными раскладами можно на нашем сайте.