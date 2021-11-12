Укр

Искусственный интеллект назвал шансы сборной Украины по футболу выйти на ЧМ-2022

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Радоваться украинцам рано Новость обновлена 12 ноября 2021, 09:26
Радоваться украинцам рано

У Боснии, по мнению машины, шансов больше

Искусственный интеллект компании Gracenote, которая занимается обработкой статистических данных, оценил шансы команд группы D на плей-офф в борьбе за путевку на чемпионат мира по футболу.

По мнению аналитиков, более предпочтительные шансы на второе место имеет Босния и Герцоговина с 42,88%. У Украины аналогичный показатель составляет 35,33, а на финнов — 21,09%.

За два тура до конца отборочного турнира сборная Украины занимает второе место с девятью очками. На балл меньше у финнов, на два — у боснийцев, но соперники еще проведут очный матч в ближайшую субботу.

В четверг команда Александра Петракова в Одессе сыграла контрольный матч против сборной Болгарии, который завершился с ничейным счетом — 1:1.

"Телеграф" напоминает, что в ближайший вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этой игрой у нашей команды не самые лучшие шансы на положительный исход квалификации.

Теги:
#Сборная Украины #Отбор на ЧМ-2022
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