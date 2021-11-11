Укр

Сборная Украины не сумела обыграть Болгарию, нанеся больше 30 ударов за матч (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Андрей Ярмоленко Новость обновлена 11 ноября 2021, 21:27
Андрей Ярмоленко

Украинцы всю игру провели в атаке.

В четверг, 11 ноября, сборная Украины, которая улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА, принимала команду Болгарии в рамках товарищеского матча. Встреча состоялась в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершилась со счетом 1:1.

"Желто-синие" практически по всем компонентам переиграли соперников в 1-м тайме, однако футбольная фортуна подарила гол именно гостям. На 35-й минуте встречи Радослав Кирилов воспользовался оплошностью Николая Матвиенко и Александра Тымчика и с близкого расстояния поразил ворота Георгия Бущана. Во втором тайме украинцы продолжали давить и создавать убойные моменты, но мяч все никак не шел в ворота Болгарии, пока на 79-й минуте Тарасу Степаненко не удался идеальный дальний удар.

Примечательно, что украинцы забили в этой игре 3 гола из офсайда, которые справедливо не были засчитаны. Судила встречу турецкая бригада арбитров во главе с Ардой Кардешлером.

Украина — Болгария 1:1

Голы: Степаненко 79ʼ — Кирилов 35ʼ

Видео гола Радослава Кирилова:

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Степаненко:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Статистика игры показывает полное доминирование нашей команды.

Статистика матча Украина - Болгария
Статистика матча Украина - Болгария

Примечательно, что украинцы ни разу не проигрывали в Одессе.

Стастистика выступлений сборной Украины в Одессе
Стастистика выступлений сборной Украины в Одессе

Наша команда ни разу не проигрывала Болгарии.

Стастика матчей Украина - Болгария
Стастика матчей Украина - Болгария

"Телеграф" напоминает, что в ближайший вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этой игрой у нашей команды не самые лучшие шансы на положительный исход квалификации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе в день матча Украина — Болгария на стадионе "Черноморец" произошел пожар.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Болгарии
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