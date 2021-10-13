Шансы сборной Украины резко уменьшились: все расклады для выхода на ЧМ-2022

Сборной Украины будет тяжело выйти на Мундиаль.

Национальная команда Украины после ничьей в квалификации на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1) рискует не попасть на Мундиаль в Катаре.

"Телеграф" рассказывает, что нужно нашей команде для успешного преодоления квалификационного барьера.

"Желто-синие" больше не владеют ситуацией сами, и теперь для успешного преодоления отбора нашей команде придется рассчитывать на положительные результаты в других матчах.

Турнирное положение команд:

Турнирная таблица в группе D европейского отбора на ЧМ-2022

В отборочной группе D осталось провести всего 4 игры.

13 ноября – Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция — Казахстан

– Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция — Казахстан 16 ноября – Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия — Франция

В случае победы сборной Украины 16 ноября наша команда наберет 12 очков и для выхода в следующий этап отбора со 2-го места будет достаточно, чтобы финны не набрали больше 3 очков в играх с французами и боснийцами. Если финны и украинцы наберут одинаковое количество баллов, то судьбу 2-го места решит разница голов во всех играх.

Регламент отборочного турнира:

Регламент отбора на ЧМ-2022

В случае ничьей с боснийцами "Желто-синим" для выхода в плей-офф отбора необходимо, чтобы Босния и Герцеговина сыграла вничью с Финляндией, а затем финны не обыграли французов.

Напомним, 1-е места в группах выйдут на ЧМ-2022 напрямую. Вторые места попадут в раунд плей-офф, который будет состоять из двух стыковых матчей (по 1 в каждом раунде).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы раскритиковали тренера после ничьей во Львове.