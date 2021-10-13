"Петраков сам стреляет в себя": украинцы разнесли тренера после ничьей с Боснией и Герцеговиной

Украинцев рассмешили оправдания тренера.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков нарвался на критику болельщиков после ничьей в отборе на чемпионат мира с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Видео с комментарием Петракова, а также реакция фанатов доступны на YouTube-канале каналов "Футбол 1/2/3".

Петраков заявил об отсутствии креативного футболиста в сборной, который мог мы сменить уставшего Николая Шапаренко.

"Мне ассистенты с 62-й минуты говорили, что нужно менять уставшего Шапаренко. Я им говорю: "На кого? У нас нет такого креативного полузащитника. Мы сядем совсем в штрафную", — рассказал Петраков в эфире после матча.

Украинцев лишь рассмешили эти слова тренера, ведь он сам не вызвал в сборную одного из лучших плеймейкеров Руслана Малиновского:

"Петраков сам себя застреливает…Говорит, что некем поменять такого креативного игрока как Шапаренко. Интересно , где же этот креативный игрок? Может в Аталанте сидит?"

"Пора закопать топор войны. Такие футболисты как Малиновский нашей команде не помешают"

"Не вызывать Малину это чушь. Гнать такого тренера"

"Петраков аут", — писали пользователи.

Болельщики разнесли Петракова после игры с Боснией и Герцеговиной

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