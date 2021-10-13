Шанси збірної України різко зменшилися: всі розклади для виходу на ЧС-2022

Збірній України буде важко вийти на Мундіаль.

Національна команда України після нічиєї в кваліфікації на чемпіонат світу-2022 з Боснією і Герцеговиною (1:1) ризикує не потрапити на Мундіаль в Катарі.

"Телеграф" розповідає, що потрібно нашій команді для успішного подолання кваліфікаційного бар’єру.

"Жовто-сині" більше не володіють ситуацією самі, і тепер для успішного подолання відбору нашій команді доведеться розраховувати на позитивні результати в інших матчах.

Турнірне становище команд:

Турнірна таблиця в групі D європейського відбору на ЧС-2022

У відбірковій групі D залишилося провести всього 4 гри.

13 листопада — Боснія і Герцеговина — Фінляндія, Франція — Казахстан

— Боснія і Герцеговина — Фінляндія, Франція — Казахстан 16 листопада — Боснія і Герцеговина — Україна, Фінляндія — Франція

У разі перемоги збірної України 16 листопада наша команда набере 12 очок і для виходу в наступний етап відбору з 2-го місця буде достатньо, щоб фіни не набрали більше 3 очок в іграх з французами і боснійцями. Якщо фіни і українці наберуть однакову кількість балів, то долю 2-го місця вирішить різниця голів в усіх іграх.

Регламент відбіркового турніру:

Регламент відбору на ЧС-2022

У разі нічиєї з боснійцями "Жовто-синім" для виходу в плей-офф відбору необхідно, щоб Боснія і Герцеговина зіграла внічию з Фінляндією, а потім фіни не обіграли французів.

Нагадаємо, перші місця в групах вийдуть на ЧС-2022 безпосередньо. Другі місця потраплять в раунд плей-офф, який буде складатися з двох стикових матчів (по 1 в кожному раунді).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці розкритикували тренера після нічиєї у Львові.