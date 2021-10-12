Магія міста не спрацювала: збірна України вперше не перемогла у Львові (відео)
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Збірна України втратила перемогу в матчі з Боснією і Герцеговиною.
У вівторок, 12 жовтня, національна команди України, яка днями переграла фінів (1:2), в рамках матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2022 приймала збірну Боснії і Герцеговини. Зустріч відбулася у Львові на однойменній арені і завершилася з рахунком 1:1.
Рахунок у грі відкрили господарі. На 15-й хвилині поєдинку Віктор Циганков розігнав атаку збірної України, а потім прострілив з лівого флангу на набігаючого Андрія Ярмоленка. Вінгер "Вест Хема" не підвів і в дотик переправив м’яч у ворота гостей. Потім українців чекала непроста кінцівка тайму, але Андрій Пятов зумів зберегти свої ворота сухими.
У другому таймі "Жовто-сині" виглядали здорово і практично нічого не дали створити суперникам, при цьому підопічні Олександра Петракова гостро діяли на контратаках. Однак під завісу зустрічі боснійці домоглися свого — центральний захисник Анел Ахмедходжич виявився на позиції центрфорварда і розстріляв ворота Пятова.
Україна — Боснія і Герцеговина 1:1
Голи: Ярмоленко 15’ — Ахмедходжич 77’
Кращі моменти 1-го тайму:
Відео голу Анела Ахмедходжича:
Повний відеоогляд поєдинку буде доступний тут пізніше.
Відзначимо, на "Львів-Арені" панувала неймовірна атмосфера. Перед поєдинком Дзідзьо емоційно виконав гімн України. До слова, Львів — фартове місто для головної команди країни. У 20-і поєдинках "Жовто-сині" виграли тут 17 з 18 офіційних матчів, а ще в двох контрольних іграх тут була зафіксована нічия.
У вівторок було зіграно ще один поєдинок у відбірковій групі D Казахстан — Фінляндія (0:2).
Таким чином в квінтеті D лідирує Франція (12 очок), українці (9 очок) — другі. Слідом розташувалися команди Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану. У наступному турі "Жовто-сині" зіграють проти боснійців на виїзді (16.11.2021). Ця зустріч стане останньою у відбірковому циклі для нашої команди.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що виконуючого обов’язки головного тренера збірної України Петракова дорікнули через відсутність Руслана Маліновського в заявці національної команди.
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