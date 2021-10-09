Ващук дорікнув Петракову через ситуацію з Маліновським (відео)

Владислав Ващук висловився про ситуацію в збірній.

Колишній футболіст "Динамо" і збірної України Владислав Ващук розкритикував виконуючого обов’язки головного тренера Олександра Петракова, який виніс конфлікт з півзахисником "Аталанти" Русланом Маліновським в публічну площину.

Про це Ващук розповів в коментарі для YouTube-каналу vZbirna.

За словами Ващука, Валерій Лобановський ніколи б не допустив такої ситуації, хоча прецеденти і були. Тим не менш він порадив тренеру перестати скандалити і перейняти досвід Європи, де не люблять ні скандальних тренерів, ні скандальних гравців.

"В Європі не люблять скандальних людей, скандальних футболістів, скандальних тренерів, тому в цьому плані нам потрібно вчитися бути більш стриманими, — вважає Ващук.

"Телеграф" нагадує, що перед грою з Фінляндією Петраков відмовився від коментарів з приводу ситуації з Маліновським, адже, якщо гравця немає в збірній, то це не стосується команди. Крім того, тренер значно охолов в спілкуванні з засобами масової інформації та нарвався на критику уболівальників.

Матч Фінляндія — Україна відбудеться в суботу, 9 жовтня, в Гельсінкі. Цей поєдинок буде транслюватися по ТБ в Україні, а букмекери вважають "Жовто-синіх" фаворитами гри.