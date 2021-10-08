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Петраков відмовився відповідати на питання про Маліновського (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Петраков і Руслан Маліновський Новина оновлена 08 жовтня 2021, 19:03
Олександр Петраков і Руслан Маліновський

Олександр Петраков поспілкувався з журналістами.

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков взяв участь у прес-конференції напередодні гри відбору на ЧС-2022 з Фінляндією, яка відбудеться 9 жовтня в Гельсінкі.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі УАФ.

Петраков кардинально поміняв стиль спілкування з пресою, відповідаючи на питання максимально стисло. На зауваження української журналістки наставник "Жовто-синіх" зазначив, що тепер так буде завжди. Крім того, представник фінських ЗМІ спробував дізнатися, чому півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський мало грав при Петракові, а тепер і зовсім не отримав виклик в національну збірну. Однак це питання було знято прес-аташе збірної України Олександром Гливинським, який зазначив, що якщо Маліновського немає в збірній, то і нема чого коментувати.

Нагадаємо, матч c Фінляндією пройде в Гельсінкі на "Олімпіястадіон", початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Відзначимо, букмекери віддають перевагу "Жовто-синім".

"Телеграф" нагадує, що Маліновський не потрапив до складу збірної України після того, як виїхав з розташування національної перед товариським матчем з Чехією (1:1) в "Аталанту", з якою футболіст готувався до ігор Ліги чемпіонів. Руслан заявив, що відпросився у Петракова, а тренер, в свою чергу повідомив, що Маліновський просто не підходить під його ігрову схему.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Олександр Петраков #Збірна Фінляндії
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