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Маліновський перервав мовчання і висловив все, що думає про Петракова

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Руслан Маліновський і Олександр Петраков Новина оновлена 15 вересня 2021, 13:53
Руслан Маліновський і Олександр Петраков

Руслан Маліновський незадоволений тим, що ситуація вийшла в публічну площину.

Півзахисник "Аталанти" і збірної України Руслан Маліновський нарешті відреагував на слова в. о. головного тренера національної команди Олександра Петракова, який раніше публічно вибачився перед футболістом за те, що той не потрапляє в стартовий склад.

Маліновський написав великий пост на цю тему на своїй сторінці в Instagram.

За словами футболіста, йому не потрібні були вибачення від тренера, адже він професіонал і готовий до здорової конкуренції за місце в стартовому складі. Руслан підкреслив, що він не ображений на Петракова, проте як і будь-який футболіст він хоче грати якомога більше. Крім того, Маліновський здивований, що новий наставник "Жовто-синіх" пояснив своє рішення по ньому половині команди, а не в ході особистої бесіди. Також півзахисник "Аталанти" не розуміє, чому Петраков виставив всю цю ситуацію на публіку і закликав тренера вирішувати всі футбольні питання всередині команди.

"На питання Петракова ображений я, відповів "ні, ви головний, ви вирішуєте", — розповів Маліновський.

Відзначимо, Маліновський взяв участь в двох з трьох матчів збірної України у вересні. Проти Казахстану (2:2) Руслан зіграв 31 хвилину, а з Францією (1:1) — 8 хвилин.

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