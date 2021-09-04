Рус

Збірна України дала бій Франції в Києві: відеоогляд матчу

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
74
Андрій Ярмоленко в матчі Україна — Франція Новина оновлена 04 вересня 2021, 23:40
Андрій Ярмоленко в матчі Україна — Франція

"Жовто-сині" гідно зіграли з чемпіонами світу.

У суботу, 4 вересня, збірна України в рамках матчу відбору на ЧС-2022 приймала команду Франції. Зустріч, що проходила в Києві на НСК "Олімпійський", завершилася з рахунком 1:1.

Збірна України дала бій іменитим суперникам і навіть виграла 1-й тайм. Під завісу першої 45-хвилинки Микола Шапаренко ідеальним ударом з середньої дистанції вразив ворота Льоріса. По перерві гості практично відразу відігралися. Після навісу з правого флангу Рабйо продавив Тимчика, після чого м’яч опинився у Антоні Марсьяля, який з близької відстані розстріляв ворота Пятова.

Україна 1:1 Франція

Голы: Шапаренко 44’ — Марсьяль 50’

Кращі моменти 1-го тайму:

Відео голу Марсьяля:

Повний відеоогляд матчу буде доступний тут пізніше.

Таким чином, збірна України розташувалася на третьому місці у відбірній групі D, Франція — перша.

Турнірні розклади в групі D європейського відбору на ЧС-2022
Турнірні розклади в групі D європейського відбору на ЧС-2022

Відзначимо, сьогодні було зіграно ще один поєдинок в цій групі. Фіни вдома мінімально здолали Казахстан з рахунком 1:0.

У наступному турі збірна України зіграє на виїзді з Фінляндією (09.10.2021), а перед цією грою підопічних Олександра Петракова чекає виїзна товариська зустріч з Чехією (08.09.2021).

"Телеграф" нагадує, що напередодні матчу з чемпіонами світу "Жовто-сині" примудрилися зіграти внічию з Казахстаном (2:2).

Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Політика
Два кроки до війни: що стоїть за навчаннями Путіна і Лукашенка і як реагувати Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Два кроки до війни: що стоїть за навчаннями Путіна і Лукашенка і як реагувати Україні
Дата публікації
Категорія
Валерій Залужний
Головнокомандувач ЗСУ захотів заїхати в Москву на танку: росЗМІ вже киплять (відео)
Дата публікації
Категорія
Слідом за маслом дорожчають і курячі яйця
Яйця і соняшникова олія сильно здорожчали: хто винен і що буде далі
Дата публікації
Категорія
До школяра викликали "Швидку допомогу"
Пережив клінічну смерть на уроці: медики "швидкої" більше години боролися за життя школяра. І перемогли
Дата публікації
Категорія
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На з’їзді в понеділок "Слуги народу" займуться кадровими питаннями: "Телеграф" дізнався подробиці