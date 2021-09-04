Збірна України дала бій Франції в Києві: відеоогляд матчу

"Жовто-сині" гідно зіграли з чемпіонами світу.

У суботу, 4 вересня, збірна України в рамках матчу відбору на ЧС-2022 приймала команду Франції. Зустріч, що проходила в Києві на НСК "Олімпійський", завершилася з рахунком 1:1.

Збірна України дала бій іменитим суперникам і навіть виграла 1-й тайм. Під завісу першої 45-хвилинки Микола Шапаренко ідеальним ударом з середньої дистанції вразив ворота Льоріса. По перерві гості практично відразу відігралися. Після навісу з правого флангу Рабйо продавив Тимчика, після чого м’яч опинився у Антоні Марсьяля, який з близької відстані розстріляв ворота Пятова.

Україна 1:1 Франція

Голы: Шапаренко 44’ — Марсьяль 50’

Кращі моменти 1-го тайму:

Відео голу Марсьяля:

Повний відеоогляд матчу буде доступний тут пізніше.

Таким чином, збірна України розташувалася на третьому місці у відбірній групі D, Франція — перша.

Турнірні розклади в групі D європейського відбору на ЧС-2022

Відзначимо, сьогодні було зіграно ще один поєдинок в цій групі. Фіни вдома мінімально здолали Казахстан з рахунком 1:0.

У наступному турі збірна України зіграє на виїзді з Фінляндією (09.10.2021), а перед цією грою підопічних Олександра Петракова чекає виїзна товариська зустріч з Чехією (08.09.2021).

"Телеграф" нагадує, що напередодні матчу з чемпіонами світу "Жовто-сині" примудрилися зіграти внічию з Казахстаном (2:2).