Сборная Украины дала бой Франции в Киеве: видеообзор матча
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"Желто-синие" достойно сыграли с чемпионами мира.
В субботу, 4 сентября, сборная Украины в рамках матча отбора на ЧМ-2022 принимала команду Франции. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:1.
Сборная Украины дала бой именитым соперникам и даже выиграла 1-й тайм. Под занавес первой 45-минутки Николай Шапаренко идеальным ударом со средней дистанции поразил ворота Льориса. По перерыву гости практически сразу отыгрались. После навеса с правого фланга Рябьо продавил Тымчика, после чего мяч оказался у Антони Марсьяля, который с близкого расстояния расстрелял ворота Пятова.
Украина 1:1 Франция
Голы: Шапаренко 44ʼ — Марсьяль 50ʼ
Лучшие моменты 1-го тайма:
Видео гола Марсьяля:
Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.
Таким образом, сборная Украины расположилась на третьем месте в отборочной группе D, Франция — первая.
Отметим, сегодня был сыгран еще один поединок в этой группе. Финны дома минимально одолели Казахстан со счетом 1:0.
В следующем туре сборная Украины сыграет на выезде с Финляндией (09.10.2021), а перед этой игрой подопечных Александра Петракова ожидает выездная товарищеская встреча с Чехией (08.09.2021).
"Телеграф" напоминает, что накануне матча с чемпионами мира "Желто-синие" умудрились сыграть вничью с Казахстаном (2:2).
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