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Збірна України з Петраковим не зуміла обіграти Казахстан: відеоогляд матчу

Автор
М. Корнілов
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Олександр Петраков на прес-конференції перед матчем з Казахстаном Новина оновлена 01 вересня 2021, 20:11
Олександр Петраков на прес-конференції перед матчем з Казахстаном

Збірна України знову не зуміла обіграти Казахстан.

У середу, 1 вересня, збірна України провела виїзний матч у відборі на чемпіонат світу з футболу проти команди Казахстану. Зустріч, що проходила в Нур-Султані на "Астана Арені", завершилася з рахунком 2:2.

Перший тайм для збірної України почався з чудового голу Романа Яремчука. Нападаючий зважився на дальній удар і не прогадав — м’яч після його пострілу по хитромудрій траєкторії потрапив прямо в кут воріт. Забивши гол, українці провели кілька разючих атак, але м’яч після удару Соболя і Ярмоленко потрапляв у штангу. Господарі, в свою чергу, били здалеку, але П’ятов холоднокровно відбивав загрози.

У другому таймі українці знову упустили дві вірні можливості: Матвієнко і Соболь не реалізували виходи один на один. Розплата прийшла миттєво — Руслан Валіуллін отримав м’яч після довжелезного закидання, а потім з близької відстані вразив ворота Пʼятова. У компенсований час команди обмінялися голами. За Україну забив Данило Сікан, а за Казахстан — Руслан Валіуллін.

Казахстан 2:2 Україна

Голи: Валіуллін 74’, 90+5 ’- Яремчук 2’, Сікан 90+3’

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд в групі D. Відбір на ЧС-2022
Турнірне становище команд в групі D. Відбір на ЧС-2022

Нагадаємо, цю гру збірна України провела під керівництвом Олександра Петракова, який замінив Андрія Шевченка на посаді головного тренера. До слова, з "Шевою" головна команда країни не зуміла переграти Казахстан в Києві.

Свій наступний матч кваліфікації на ЧС-2022 збірна України зіграє вдома, а протистояти "Жовто-синім" буде грізна команда Франції. Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч національної команди проти чемпіонів світу в прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на цю гру. Примітно, що всі чотири гри нашої команди в кваліфікації завершилися з рахунком 1:1.

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