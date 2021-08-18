Олександр Петраков став виконуючим обов’язки головного тренера збірної України з футболу.

Футболіст і заслужений тренер України Олександр Петраков очолив національну збірну з футболу.

Про це в Facebook повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко. Він зазначив, що рішення про призначення Петракова виконком УАФ прийняв одноголосно. Саме Петраков готуватиме збірну до виступів в кваліфікації чемпіонате світу-2022.

Перший матч під його керівництвом Україна зіграє на виїзді з Казахстаном 1 вересня в рамках відбору на ЧС-2022.

Кар’єра

Олександр Васильович Петраков (64 роки) — заслужений працівник фізичної культури і спорту в Україні. Під час своєї футбольної кар’єри виступав на позиції захисника.

У 2019 українська молодіжна збірна з футболу (U-20) стала чемпіонами світу під його керівництвом.

За свою футбольну кар’єру Олександр Петраков виступав за київський "Динамо", вінницький "Локомотив", київський "СКА", черкаський "Дніпро", рівненський "Авангард" і Нікопольський "Колос".

З 1993 року тренує футболістів. Розпочав роботу із запорізьким "Торпедо".

Завдяки успіху молодіжної команди в 2019 році, Петраков увійшов в ТОП-25 тренерів національних збірних року за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики.

Раніше "Телеграф" писав, що Андрій Шевченко покинув пост тренера збірної на початку серпня.