Укр

УАФ посреди ночи объявила о назначении нового тренера сборной по футболу: два года назад он выиграл чемпионат мира

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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УАФ посреди ночи объявила о назначении нового тренера сборной по футболу: два года назад он выиграл чемпионат мира Новость обновлена 18 августа 2021, 07:31
Назначение нового тренера национальной сборной Украины

Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу.

Футболист и заслуженный тренер Украины Александр Петраков возглавил национальную сборную по футболу.

Об этом в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко. Он отметил, что решение о назначении Петракова исполком УАФ принял единогласно. Именно Петраков будет готовить сборную к выступлениям в квалификации Семпионата мира-2022.

Первый матч под его руководством Украина сыграет на выезде с Казахстаном 1 сентября в рамках отбора на ЧМ-2022.

Карьера

Александр Васильевич Петраков (64 года) — заслуженный работник физической культуры и спорта в Украине. Во время своей футбольной карьеры выступал на позиции защитника.

В 2019 году украинская молодежная сборная по футболу (U-20) стала чемпионами мира.

За свою футбольную карьеру Александр Петраков выступал за киевский "Динамо", винницкий "Локомотив", киевский "СКА", черкасский "Днепр", ровенский "Авангард" и никопольский "Колос".

С 1993 года тренирует футболистов. Начал работу с запорожским "Торпедо".

Благодаря успеху молодежной команды в 2019 году, Петраков вошел в ТОП-25 тренеров национальных сборных года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Ранее "Телеграф" писал, что Андрей Шевченко покинул пост тренера сборной в начале августа.

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