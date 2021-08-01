Шевченко заявил, что уходит из сборной Украины по футболу: "мой контракт истек". Что же говорят в федерации?

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко покидает пост тренера сборной Украины.

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны", - написал он.

Шевченко добавил, что за эти пять лет украинская сборная доказала, что может играть в современный футбол.

Он также поблагодарил руководство УАФ, игрокам и фанатам.

"Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", - отметил он.

Под его постом собрались множество комментариев со словами благодарности и поддержки. Отметился там и официальный аккаунт УАФ, оставивший краткий комментарий с желтым и синим сердечками.

На официальных ресурсах УАФ комментария относительно ухода Шевченко пока не было.

Как сообщалось ранее, Шевченко еще 11 июля намекнул, что намерен покинуть пост тренера сборной и стать тренером футбольного клуба.