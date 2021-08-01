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Шевченко заявил, что уходит из сборной Украины по футболу: "мой контракт истек". Что же говорят в федерации?

Шевченко заявил, что уходит из сборной Украины по футболу: "мой контракт истек". Что же говорят в федерации?
Обновлено 16:31 Сегодня Телеграф

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко покидает пост тренера сборной Украины. 

Об этом он написал у себя в Фейсбук. 

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны", - написал он. 

Шевченко добавил, что за эти пять лет украинская сборная доказала, что может играть в современный футбол. 

Он также поблагодарил руководство УАФ, игрокам и фанатам. 

"Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", - отметил он. 

Под его постом собрались множество комментариев со словами благодарности и поддержки. Отметился там и официальный аккаунт УАФ, оставивший краткий комментарий с желтым и синим сердечками. 

На официальных ресурсах УАФ комментария относительно ухода Шевченко пока не было. 

Как сообщалось ранее, Шевченко еще 11 июля намекнул, что намерен покинуть пост тренера сборной и стать тренером футбольного клуба.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Андрей Шевченко, Футбол, УАФ.
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