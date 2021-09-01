Сборная Украины с Петраковым не сумела обыграть Казахстан: видеообзор матча

Сборная Украины вновь не сумела обыграть Казахстан.

В среду, 1 сентября, сборная Украины провела выездной матч в отборе на чемпионат мира по футболу против команды Казахстана. Встреча, проходившая в Нур-Султане на "Астана Арене", завершилась со счетом 2:2.

Первый тайм для сборной Украины начался с великолепного гола Романа Яремчука. Нападающий решился на дальний удар и не прогадал — мяч после его выстрела по замысловатой траектории попал прямо в угол ворот. Забив гол, украинцы провели несколько разящих атак, но мяч после удара Соболя и Ярмоленко попадал в штангу. Хозяева, в свою очередь, били издали, но Пятов хладнокровно отражал угрозы.

Во втором тайме украинцы вновь упустили две верные возможности: Матвиенко и Соболь не реализовали выходы один на один. Расплата пришла мгновенно — Руслан Валиуллин получил мяч после длиннющего заброса, а затем с близкого расстояния поразил ворота Пятова. В компенсированное время команды обменялись голами. За Украину забил Даниил Сикан, а за Казахстан — Руслан Валиуллин.

Казахстан 2:2 Украина

Голы: Валиуллин 74ʼ, 90+5ʼ — Яремчук 2ʼ, Сикан 90+3ʼ

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе D. Отбор на ЧМ-2022

Напомним, эту игру сборная Украины провела под руководством Александра Петракова, который заменил Андрея Шевченко на посту главного тренера. К слову, с "Шевой" главная команда страны не сумела переиграть Казахстан в Киеве.

Свой следующий матч квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет дома, а противостоять "Желто-синим" будет грозная команда Франции. Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть матч национальной команды против чемпионов мира в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на эту игру. Примечательно, что все четыре игры нашей команды в квалификации завершились со счетом 1:1.