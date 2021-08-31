Україна — Франція: букмекери оцінили шанси команд у відборі на ЧС-2022

Збірна України — аутсайдер в протистоянні з Францією.

У найближчу суботу, 4 вересня, збірна України проведе найважливіший матч кваліфікації на ЧС-2022 проти команди Франції. Аналітики Парі-Матч оцінили шанси команд перед грою.

На думку фахівців, гості є беззаперечними фаворитам зустрічі. На успіх французів можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,67, а ось тріумф українців оцінюється всього в 5,20. У той же час нічия котирується коефіцієнтом 3,80. Фахівці вважають результат 0:1 самим вірогідним результатом поєдинку (коефіцієнт 6,20).

Прогноз букмекерів на матч Україна — Франція (дані за 31 серпня)

Парі-Матч: (перемога збірної України 5,20 — нічия 3,80 — перемога команди Франції 1,67)

Відзначимо, збірна України вже показувала, що може здобувати результат, всупереч усім прогнозам букмекерів. У цьому відбірковому циклі "Жовто-сині" вже відбирали очки у французів, проте потім втрачали бали в іграх з Фінляндією і Казахстаном (всі три матчі завершилися з рахунком 1:1, — прим. ред.). До слова, з останніми команда Олександра Петракова проведе зустріч 1 вересня. З прогнозом букмекерів на цю гру можна ознайомитися у нас на сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися матч Україна — Франція.