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Казахстан — Україна: букмекери пророкують вдалий дебют Петракову

Автор
М. Корнілов
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Казахстан — Україна: букмекери пророкують вдалий дебют Петракову Новина оновлена 29 серпня 2021, 19:41
Олександр Петраков вперше зустрівся зі своїми підопічними зі збірної України

Букмекери вірять в збірну України в матчі з Казахстаном.

У середу, 1 вересня, збірна України проведе свій четвертий матч у відборі на чемпіонат світу-2022. Протистояти "Жовто-синім" буде команда Казахстану. Напередодні зустрічі аналітики "Парі-Матч" поділилися прогнозом на гру.

На думку фахівців, українці — явні фаворити поєдинку, на перемогу яких можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,45. У той же час тріумф господарів і нічия малоймовірні — коефіцієнти 8,90 і 4,20 відповідно. Крім того, аналітики вважають, що найбільш вірогідним результатом зустрічі стане мінімальна перемога гостей з рахунком 0:1 (коефіцієнт — 5,60).

Прогноз букмекерів на матч кваліфікації на ЧС-2022 Казахстан — Україна (дані за 29 серпня):

  • Парі-Матч: (перемога Казахстану 8,90 — нічия 4,20 — перемога України 1,45)

Нагадаємо, збірна України у відборі на ЧС-2022 виступає в групі D разом з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. Головна команда країни провела три гри, здобувши три нічиї. З групи безпосередньо на ЧС потрапить команда, яка займе перше місце, а колектив, який стане другим, потрапить в раунд плей-офф.

Відзначимо, в березні 2021 року українці примудрилися втратити перемогу над Казахстаном, значно ускладнивши собі завдання виходу на ЧС.

"Телеграф" нагадує, що на тренерському містку збірної України трапилася перестановка. Олександр Петраков змінив Андрія Шевченка на посаді головного тренера команди.

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