Казахстан - Украина: букмекеры пророчат удачный дебют Петракову

Букмекеры верят в сборную Украины в матче с Казахстаном.

В среду, 1 сентября, сборная Украины проведет свой четвертый матч в отборе на чемпионат мира-2022. Противостоять "Желто-синим" будет команда Казахстана. Накануне встречи аналитики "Пари-Матч" поделились прогнозом на игру.

По мнению специалистов, украинцы — явные фавориты поединка, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,45. В то же время триумф хозяев и ничья маловероятны — коэффициенты 8,90 и 4,20 соответственно. Кроме того, аналитики считают, что наиболее вероятным исходом встречи станет минимальная победа гостей со счетом 0:1 (коэффициент — 5,60).

Прогноз букмекеров на матч квалификации на ЧМ-2022 Казахстан — Украина (данные за 29 августа):

Пари-Матч: (победа Казахстана 8,90 — ничья 4,20 — победа Украины 1,45)

Напомним, сборная Украины в отборе на ЧМ-2022 выступает в группе D вместе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. Главная команда страны провела три игры, добыв три ничьи. Из группы напрямую на ЧМ попадет команда, занявшая первое место, а коллектив, который станет вторым, попадет в раунд плей-офф.

Отметим, в марте 2021 года украинцы умудрились упустить победу над Казахстаном, значительно усложнив себе задачу выхода на ЧМ.

"Телеграф" напоминает, что на тренерском мостике сборной Украины случилась перестановка. Александр Петраков сменил Андрея Шевченко на посту главного тренера команды.