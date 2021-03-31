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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 31 марта (видео)
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Сборная Украины сенсационно потеряла очки в домашней игре с Казахстаном (видео)

Сборная Украины сенсационно потеряла очки в домашней игре с Казахстаном (видео)
23:35 Ср, 31 Март 2021 Телеграф Фото: Twitter EURO2020

В среду, 31 марта, сборная Украины в рамках матча 3-го тура группового раунда отбора на чемпионат мира по футболу-2022 принимала команду Казахстана. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:1.

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В середине первого тайма сборной Украины удалась разящая атака, наконечником в которой выступил Роман Яремчук. На 20-й минуте форвард блестяще разобрался в ситуации и в касание переправил мяч в ворота гостей после передачи Александра Зинченко.

После феноменального первого тайма сборная Украины сбавила обороты и мгновенно за это поплатилась. На 59-й минуте встречи Серикжан Мужиков блестящим ударом с линии штрафной поразил угол ворот Трубина. Дальнейший штурм ворот Казахстана для "Желто-синих" не увенчался успехом.

Украина 1:1 Казахстан

Голы: Яремчук 20' - Мужиков 59'

Лучшие моменты первого тайма: 

Видео гола Мужикова:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в отборе на ЧМ-2022 сборная Украины выступает в группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. В первых двух турах "Желто-синие" добыли две ничьи. С Францией украинцы выполняли роль догоняющих, а с финнами - упустили победу. Казахстан, в свою очередь, сыграл на одну игру меньше. Перед матчем с украинцами казахи уступили чемпионам мира.

Отметим, футболисты сборной Украины после игры с Казахстаном отправятся по клубам и в следующий раз соберутся в мае для подготовки к Евро-2020. Отбор на ЧМ-2022 возобновится для "Желто-синих" в сентябре 2021 года. С полным расписанием матчей сборной Украины в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная Казахстана, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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