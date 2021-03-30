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"Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)

"Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)
19:03 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Футбол во время пандемии коронавируса кардинально изменился: игроки постоянно делают тесты, не контактируют с болельщиками, на трибунах пусто, однако в этом можно усмотреть и положительный момент. Так из-за отсутствия фанатов на стадионах камеры могут поймать фразы тренеров и игроков во время матчей. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не сдерживал эмоций во время нервного поединка с Финляндией в отборе на ЧМ-2022. Подборку реплик "Шевы" опубликовал видеожурнал Yellow.

Шевченко сообщил неприятную новость перед матчем с Казахстаном (видео)

"Кара, давай двигайся", - кричал Шевченко Александру Караваеву в первом тайме.

"Забарный", - еле сдержался от громких эпитетов наставник, увидев почти голевую ошибку защитника "Динамо" Ильи Забарного.

"Ярем, ну отдай, ну простая передача", - советовал Роману Ярчемчуку Андрей Николаевич.

"Жора, б***ь, встань в ворота", - отреагировал специалист, увидев, как неуверенно Георгий Бущан вышел за пределы своей штрафной.

"Малина, можешь спокойно?"- Шевченко накричал на Руслана Малиновского, который начал терять мяч во втором тайме. 

"Соболь, это твое место", - указывал "Шева" на позиционную ошибку Эдуарда Соболя в моменте с попаданием в штангу.

 "Телеграф" напоминает, что матч Украина - Финляндия завершился со счетом 1:1. На дебютный гол Жуниора Мораеса финны ответили голом с пенальти в исполнении Теэму Пукки.

Уже 31 марта "Желто-синие" проведут третий матч отбора на ЧМ-2022 с Казахстаном. Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Финляндии, Отбор на ЧМ-2022.
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