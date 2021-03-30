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Шевченко сообщил неприятную новость перед матчем с Казахстаном (видео)

Шевченко сообщил неприятную новость перед матчем с Казахстаном (видео)
Обновлено 18:13 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Во вторник, 30 марта, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с полузащитником национальной команды Сергеем Сидорчуком поучаствовал в пресс-конференции накануне домашнего матча отбора на чемпионат мира по футболу-2022 с Казахстаном. "Шева" с неприятной новости начал мероприятие.

Украина - Казахстан: онлайн матча

"К сожалению, есть неприятная новость. Евгений Коноплянка вчера на тренировке получил травму и точно не сыграет завтра. Я готов ответить на ваши вопросы", - уже традиционно на украинском языке начал пресс-конференцию Шевченко.

Полная запись пресс-конференции Андрея Шевченко накануне домашнего матча с Казахстаном:

Матч Украина - Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи - в 21:45 по местному времени. За ходом этой игры в режиме-онлайн можно будет наблюдать по ТВ, а букмекеры уже оценили шансы команд.

Сборная Украины выступает в отборочной группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстаном. "Дружина" неоднозначно стартовала в квалификации на ЧМ-2022. Сначала "Желто-синие" порадовали болельщиков ничьей с чемпионами мира, однако затем потеряли очки в игре с финнами. Для продолжения борьбы в турнире подопечным Андрея Шевченко необходимо занять место в группе не ниже второго.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Казахстана, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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